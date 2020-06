Casillas desiste da candidatura à Federação Espanhola

Iker Casillas anunciou esta segunda-feira que desistiu de se candidatar à presidência da federação espanhola. O ainda guarda-redes do FC Porto divulgou um comunicado nas redes sociais no qual justificava o seu recuo com a situação que Espanha atravessa atualmente devido à pandemia de covid-19: a prioridade do futebol espanhol, sublinhou, deve ser "ajudar jogadores, clubes e competições".





O antigo internacional espanhol esclarece ainda que está disponível para avançar com uma candidatura no futuro, mostrando-se disponível para ajudar o futebol espanhol. "Ponho-me à disposição da CSD, RFEF, La Liga, AFE e os seus respetivos presidentes para aquilo que necessitarem da minha parte e ficarei encantado por poder colaborar para o bem do futebo. Devemos estar todos juntos para seguir em frente", pode ler-se(em atualização)