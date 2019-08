Casillas questiona adeptos do Real Madrid: «Neymar, Pogba ou Ronaldo?»

De estas 3 opciones que te doy, como madridista, cuál es la que más te gusta? — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 28, 2019

Iker Casillas questionou esta quarta-feira os adeptos do Real Madrid sobre qual o jogador que mais gostariam de ver assinar contrato: Neymar, Pogba ou o regresso de Cristiano Ronaldo.E o internacional português parece liderar as preferências dos merengues que responderam ao guarda redes do FC Porto no Twitter, com 63% dos votos. Segue-se Pogba com 23% enqunato Neymar soma 14% dos votos."Sem dúvida [Ronaldo]", "Sempre [Ronaldo]", "O regresso de Ronaldo", são algumas das respostas, mas há também quem deseje outro regresso: o do próprio Iker Casillas. O guardião espanhol, que representou o Real Madrid desde a formação (1990) até 2015, é apontado como perfeito para o cargo de presidente.