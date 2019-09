Casillas vibra com vitória do Real Madrid e acaba por ser corrigido pelo Athletic Bilbao

O Real Madrid venceu este domingo por 1-0 em casa do Sevilha, que liderava a Liga espanhola, na quinta jornada, e juntou-se a Athletic Bilbao, que venceu o Alavés, por 2-0, no topo da classificação. Nas redes sociais, Casillas exultou com o vitória do 'seu' Real."Líder! A jogar bem ou mal, o que importa é estar na 1ª posição", escreveu o guardião do FC Porto mas foi corrigido. "Esqueceste-te de nós", respondeu o Athletic Bilbao.Os merengues, liderados pelo treinador Zinedine Zidane, impuseram à equipa orientada por Julen Lopetegui a primeira derrota da época, com um golo de cabeça do francês Karim Benzema, aos 64 minutos, após cruzamento da linha de fundo Carvajal.O Sevilha, do português Daniel Carriço, caiu da condição de líder com que terminou a quarta jornada para quinto e foi superado por Athletic Bilbau e Real Madrid, ambos com 11 pontos, Granada e Real Sociedad, com 10.O Athletic Bilbao ascendeu à condição de líder ao vencer o Alavés, por 2-0 , com golos de Raul Garcia, aos 38 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Muniain, aos 72, e ao beneficiar da perda de pontos de Sevilha e Atlético de Madrid.