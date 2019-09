'Caso Griezmann' ainda mexe: Barcelona arrisca jogo à porta fechada

O Barcelona pode ser punido com um jogo à porta fechada no seguimento do ‘caso Griezmann’. Segundo o diário espanhol ‘El Mundo’, Juantxo Landaberea, juiz instrutor nomeado para resolver a denúncia do Atlético de Madrid sobre o Barcelona por causa da transferência do craque francês, propôs que o emblema catalão seja multado em 300 euros ou punido com um jogo à porta fechada.





Juantxo baseia a sua decisão nos artigos 88 e 126 de Código Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol, mas considera que o valor da multa é irrelevante, propondo, assim, encerrar o Camp Nou.Antoine Griezmann transferiu-se para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros, mas o Atlético Madrid reclama que o emblema blaugrana negociou com o francês antes do dia 1 julho, quando a clásusula de ‘grizou’ estava fixada nos 200 milhões de euros.