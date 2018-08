Continuar a ler

O Real Madrid não põe de lado a hipótese de melhorar o contrato do médio, que ficaria com um contrato igual ao de Sergio Ramos, apenas abaixo de Bale. Mas com Florentino Pérez e José Ángel Sánchez (diretor desportivo da equipa) nos Estados Unidos e Modric esperado em Madrid no domingo, um deles terá de voltar mais cedo.





Depois de perder Cristiano Ronaldo para a Juventus, agora a Serie A pode levar outro jogador-chave do Real Madrid, com Luka Modric a poder ir para o Inter Milão. E esta hipótese está a preocupar os responsáveis do Real Madrid, de acordo com o jornal 'As'.Este era um verão em que os merengues tinham definidos os seus dois alvos: Neymar e Thibaut Courtois. E a saída de Modric deixaria o clube enfraquecido numa zona inesperada. Já com Kovacic a fazer força para sair, esse espaço beneficiaria o crescimento de Dani Ceballos e Marcos Llorente. E desse modo, Lopetegui pediu para que não fosse ouvida nenhuma proposta pelos dois espanhóis. Contudo, não era esperado que houvesse este caso com Modric. O Real Madrid considera que vender Ronaldo por 100 milhões de euros para a Juventus não é uma má operação. Mas deixar sair Modric para o Inter a custo zero seria.