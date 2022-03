Cassano deixa rasgados elogios a Benzema: «Esteve 9 anos ao serviço de Ronaldo, foi como Pippen e Jordan»

Antonio Cassano passou pelo Real Madrid e continua um espectador atento da realidade merengue. O antigo internacional italiano, tantas vezes polémico, deixou rasgados elogios a Karim Benzema, poucos dias depois do francês ser decisivo na eliminatória ante o Paris Saint-Germain "Não quero ser exagerado mas digo isto: Ronaldo Nazário, Van Basten, Ibrahimovic, Benzema e Lewandowski são os números 9 mais técnicos da história do futebol. Ele esteve nove anos ao serviço de Cristiano Ronaldo, foi como o Pippen com o Jordan, e quando se foi [o Ronaldo] ele tomou as rédeas. Esta época já marcou 30 golos", enalteceu em entrevista à DAZN.Já Vinícius Júnior leva-lhe à memória... Robinho. "Sabe jogar bem, encara o adversário mas chega aos últimos 20 metros e marca poucos golos. Não sabe rematar bem. Quando chega aquela zona do terreno deves ter um instinto goleador e sentir a baliza", vincou Cassano, que esteve em Madrid entre 2005 e 2007.