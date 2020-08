Catalães revelam detalhes de proposta milionária por Trincão

Um dia depois de ter falado numa oferta vinda da Premier League por Francisco Trincão, o jornal catalão 'Sport' revela agora que o clube em causa terá sido o Leicester. De acordo com o diário catalão, os foxes terão feito chegar à Catalunha uma proposta concreta pelo jovem de 20 anos, colocando em cima da mesa um empréstimo válido por duas temporadas, no qual estava contemplada uma cláusula de opção obrigatória de 50 milhões de euros.





Uma verba que representaria uma mais-valia de 19 milhões de euros para o Barcelona, isto sem Trincão vestir sequer a camisola culé, mas os catalães terão mesmo assim recusado a oferta, o que demonstra bem a confiança que têm no seu potencial. O jovem português, refira-se, custou aos cofres do Barça 31 milhões de euros num negócio alcançado ainda antes do fecho do mercado de inverno, tendo na altura sido blindado por uma cláusula de rescisão de 500 milhões.