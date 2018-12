Cavani é prioridade para o Atlético Madrid

O mercado de inverno está aí mas o Atlético Madrid está mais focado no do próximo verão e até já tem em mente vários nomes. Cavani é um deles, de acordo com a 'France Football'.A revista francesa adianta que as negociações estão muito avançadas e que, apesar da concorrência, o Atlético Madrid acredita que vai contratar o avançado uruguaio. A transferência poderá ser feita por um valor a rondar os 50 milhões de euros.Chelsea e Nápoles também estão de olho no jogador do PSG, que parece agradado com a ideia de trabalhar às ordens de Simeone.