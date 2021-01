Cazorla e a passagem pelo Málaga: «Passávamos meses sem receber e de repente pagavam um mês»

Santi Cazorla, antigo internacional espanhol, de 36 anos, que atualmente veste as cores do Al-Sadd, no Qatar, recordou alguns momentos importante da sua carreira numa entrevista ao jornal 'As', particularmente osdias complicados que viveu no Málaga, para onde se transferiu em 2011 do Villarreal.





"Eu pensava que ia estar muitos anos no Villarreal, era a minha casa. Davam-me valor. Mas um dia o presidente chamou-me e disse que tinha de vender um dos jogadores com mais 'cartel' porque o clube estava com problemas económicos. Chegou uma proposta por mim e acabei por ir para o Málaga. Era um projeto interessante, o Pellegrini era o treinador, havia bons jogadores... Foi uma boa forma de sair, ajudei o clube que considero a minha casa e fui para um projeto que me entusiasmava", recorda o médio.Mas as coisas não correram como esperado. "Foi pena, tínhamos grandes jogadores. Não há explicação para que aquele projeto não tivesse vingado, ainda para mais quando se conseguem alguns objetivos. No primeiro ano entrámos na Champions, o que era muito difícil. Quase chegámos às meias-finais... Depois, por várias circunstâncias, alguns jogadores acabaram por sair."Santi Cazorla recorda que os jogadores sentiam que algo não estava bem institucionalmente. "Não nos pagavam, passávamos meses sem receber e de repente pagavam um mês. Não sabíamos o que se passava, estávamos a cumprir os objetivos, mas não se cumpria o prometido. As explicações não eram claras, ninguém nos dizia nada. Durante a época houve momentos complicados, mas conseguimos entrar na Europa."No ano seguinte o médio acabou por se mudar para o Arsenal.