Cazorla regressa ao Oviedo aos 38 anos para ganhar o salário mínimo

21 anos depois de ter deixado o clube para rumar ao Villarreal e iniciar uma longa carreira repleta de sucessos dentro e fora de Espanha, Santi Cazorla está de volta ao Real Oviedo. A oficialização foi feita esta tarde nas redes sociais pelo clube da LaLiga Hypermotion (o segundo escalão do futebol espanhol), numa nota na qual dá conta que o jogador, agora com 38 anos, assina contrato por uma temporada, no qual "irá receber, por pedido próprio, o salário mínimo imposto pela LaLiga". Ao todo, Cazorla vai auferir 93 mil euros na temporada que atuará no seu clube de formação, ao qual irá ceder a totalidade dos direitos de imagem. Sob a condição de que 10% do valor recolhido na venda das suas camisolas seja direcionado para o investimento na formação.Internacional espanhol por 81 ocasiões, o veterano criativo foi campeão europeu pela Roja em 2008 e 2012, dois títulos aos quais ainda adicionou conquistas pelo Arsenal (duas Taças de Inglaterra e duas Supertaças) e, mais recentemente, pelo Al Sadd, o seu último clube, onde alcançou dois títulos de campeão nacional, duas Emir of Qatar Cup, uma Qatar Cup e uma Qatari Stars Cup.