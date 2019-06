Ceballos para Zidane: «Não se preocupe míster, eu também não queria trabalhar consigo»

Antes de terminar a temporada Zinedine Zidane dirigiu-se a Dani Ceballos e disse-lhe, com todas as letras, que não contava com ele para a próxima temporada. E segundo revela o jornal espanhol 'As', o médio não ficou propriamente abalado e foi muito claro na resposta que deu ao treinador francês.





"Não se preocupe mister, eu também não queria trabalhar consigo", terá dito Ceballos, que nunca teve uma relação muito boa com Zidane.O internacional espanhol, de 22 anos, tem vários clubes interessados nos seus serviços, incluindo o Tottenham, que em breve poderá ficar sem Eriksen.