Celta de Carlos Carvalhal goleia na Taça do Rei

Cádiz e Almeria foram as duas equipas da Liga espanhola este domingo eliminadas por adversários de escalões inferiores na primeira eliminatória da Taça do Rei de futebol, enquanto Getafe e Girona precisaram de prolongamento para continuar em prova.



Os dois 'tomba-gigantes' são o Real Unión, último classificado do Grupo 2 da I Divisão (terceiro escalão), que venceu na receção ao Cadiz, por 3-2, e o Arenteiro, primeiro classificado do Grupo 1 da I Divisão, que recebeu e bateu o Almeria, por 2-0.

Quem permaneceu em prova foi o Getafe, mas precisou do prolongamento para eliminar o modesto San Roque de Lepe, 11.º classificado do Grupo 4 da II Divisão (quarto escalão), graças ao golo do avançado Borja Mayoral aos 99 minutos, depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar.

O mesmo sucedeu ao Girona, que chegou ao fim da partida em casa do Quintanar, equipa da III Divisão (quinto escalão), empatado a um golo, resultado que seria desfeito no prolongamento pelo veterano avançado argentino Cristian Stuani, aos 97 minutos.

Nos restantes jogos, as equipas da I Liga superiorizaram-se, entre elas o Rayo Vallecano, na deslocação ao campo do Mollerussa, onde se impôs por 3-1, com o golo que abriu o caminho da vitória a ser marcado pelo avançado português Bebé, ex-Benfica, aos 23 minutos, com uma execução soberba, que fez a bola sobrevoar a barreira e anichar-se no fundo das redes sem hipóteses de defesa.

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, que sucedeu ao argentino Eduardo Coudet, despedido devido aos maus resultados, também não sentiu dificuldades para superar o Algar, ao golear por 6-1, depois do adversário ter inaugurado o marcador aos 15 minutos, mas a diferença de nível entre as duas equipas foi notória e teve expressão no resultado. De assinalar que foi a primeira vitória do Celta sob o comando técnico de Carlos Carvalhal, depois da derrota em casa frente ao Osasuna, por 2-1, e do empate sem golos no terreno do Rayo Vallecano, nas últimas duas jornadas da I Liga.

Nas restantes partidas de hoje envolvendo equipas primodivisionárias, o Sevilha foi ao campo do Velaverde, da III Divisão, vencer por 2-0, a Real Sociedad goleou na visita ao terreno do Calazedas, por 4-1, e o Athletic Bilbau venceu fora o Alzira, da II Divisão, por 2-0, apurando-se para a segunda eliminatória da Taça do Rei.

Além das sete equipas da Liga hoje apuradas, há outras sete que já tinham obtido, no sábado, o 'passaporte' para a fase seguinte, Atlético de Madrid, Osasuna, Valladolid, Elche, Espanyol, Maiorca e Villarreal.