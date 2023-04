Celta de Carvalhal perde em casa com o Maiorca

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, interrompeu esta segunda-feira a sua boa série de resultados na Liga espanhola de futebol e perdeu em casa com o Maiorca, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da prova.

Os galegos não perdiam desde 12 de fevereiro, então também por 1-0, com o Atlético de Madrid, somando desde então três vitórias e quatro empates. Com este resultado, a equipa das Baleares, que não vencia há 16 anos nos Balaídos, ultrapassa o adversário de hoje, passando a ser 11.º, com 37 pontos, ou seja, um lugar à frente e mais um ponto que o Celta.

Perante mais de 12 mil espetadores, no estádio Abanca Balaídos, o Maiorca surpreendeu a formação da casa, com o golo do senegalês Amath Ndiaye, aos 21 minutos, a passe de Railla.

O Celta tentou inverter o resultado na segunda parte, mas sem sucesso, nem sequer criando grandes ocasiões de golo, à exceção de um remate 'aos ferros' de Renato Tapia.

O português Gonçalo Paciência jogou a segunda parte do jogo no eixo do ataque do Celta, substituindo o suíço Haris Seferovic, antigo jogador do Benfica.