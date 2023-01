Celta de Vigo de Carlos Carvalhal afastado da Taça do Rei após prolongamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Celta de Vigo, do treinador português Carlos Carvalhal, esteve a vencer em casa do Espanyol, porém acabou afastado, perdendo por 3-1, após prolongamento, nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol.



Gonçalo Paciência, aos 15 minutos, colocou os galegos na frente, contudo, Javi Puado igualou, aos 53, para os catalães, com o 1-1 a manter-se até final, obrigando o jogo a ir a prolongamento.

Aqui, Sergi Darder consumou a reviravolta, com golo aos 97, antes de o guarda-redes argentino Marchesin (ex-FC Porto) ser expulso, aos 112, com o segundo cartão amarelo, facto que facilitou o 3-1 final, apontado aos 117, por Nico Melamed.

A atuar em casa, o Cartagena, da segunda divisão, chegou ao intervalo a ganhar por 1-0 ao Villarreal, contudo, imperou a superioridade do submarino amarelo no segundo tempo, que acabou a golear por 5-1.

O médio português André Almeida ainda jogou a partir dos 69 minutos no triunfo, por 3-0, do Valência em casa do modesto La Nuncia, numa altura em que o desafio ainda estava 2-0.