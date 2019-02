Celta de Vigo de Miguel Cardoso goleado em casa e adeptos vaiam equipa

O Celta de Vigo, equipa orientada pelo treinador português Miguel Cardoso, foi este sábado goleado pelo Levante em casa por 4-1, em jogo da 24.ª jornada do campeonato espanhol. Este novo resultado adverso despertou a ira dos adeptos, que assobiaram a equipa e pediram a saída do presidente do clube.Com o português Rúben Vezo no onze inicial, a equipa visitante chegou à vantagem aos 20 minutos através de José Luis Morales, antes de Coke ampliar para 2-0 aos 40'. Já na segunda parte, a tarefa do Celta ficou ainda mais espinhosa com a expulsão de Boudebouz aos 49 minutos, por vermelho direto. Morales bisou na partida aos 62'. Brais Méndez ainda reduziu de penálti aos 88', mas no minuto seguinte Borja Mayoral assinou o 4-1.O Celta continua assim com 23 pontos e pode terminar a jornada abaixo da linha de água. Já o Levante chegou à barreira psicológica dos 30 pontos.