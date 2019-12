Celta de Vigo perde a paciência com as arbitragens e fala em "VARbaridade"

O encontro entre Celta de Vigo e Maiorca, disputado esta tarde e que terminou num empate a dois golos, está a dar muito que falar em Espanha. Especialmente pela ação (ou falta dela...) do VAR, algo que levou mesmo o clube galego a recorrer às redes sociais para expressar toda a sua indignação. Em causa estão quatro lances, nos quais o árbitro da partida não contou com qualquer indicação por parte do VAR, isto pese embora as ações serem, no mínimo, passíveis de observação e até reversão de decisão.





"Penálti, vermelho, penálti, segundo cartão amarelo. Isto é justo? As três primeiras são ações claras do VAR. Por que não interveio? RESPEITO. #VARbarbaride", pode ler-se no 'tweet' dos galegos, que surgem acompanhado de um vídeo com os lances da polémica.