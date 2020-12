Celta de Vigo vence em Bilbau no arranque da 12.ª jornada da liga espanhola

O Celta de Vigo somou esta sexta-feira o terceiro triunfo na liga espanhola, ao vencer no terreno do Athletic Bilbao por 2-0, no encontro inaugural da 12.ª jornada da competição.

A formação de Vigo inaugurou o marcador aos 61 minutos, com um golo de Hugo Mallo, e ampliou a vantagem aos 78 minutos, por Iago Aspas.

O Athletic Bilbao, que somou o segundo jogo sem vencer, segue na nona posição com 13 pontos, os mesmo que o adversário desta noite, que é 14.º classificado.