CEO do Barcelona e o 'enguiçado' negócio Neymar: «O PSG nunca o quis vender»

O CEO do Barcelona, Òscar Grau, que fora responsável pelaspara a contratação de Neymar, revelou que se os blaugrana avançaram para a contratação do craque brasileiro muito se deveu à vontade do treinador Ernesto Valverde em contar com o avançado na sua equipa, tendo a administração feito uma série de propostas que, embora fossem monetariamente viáveis para os cofres do clube, acabaram por ser recusadas pelos franceses."Neymar foi um pedido da área desportiva e do treinador, e nós tratámos de o fazer possível de uma forma sustentável, apresentando ao PSG uma série de alternativas que foram sempre recusadas", explicou Òscar Grau em conferência de imprensa.Contudo, a vontade de Valverde esbarrou nos interesses do clube liderado por Nasser Al-Khelaïfi uma vez que os responsáveis franceses terem "recusaram sempre" aquelas que foram as "ofertas" do Barcelona para a contratação de Neymar."Queríamos contratá-lo, mas tenho a sensação de que o PSG nunca o quis vender porque recursaram-se sempre a aceitar as nossas ofertas", afirmou o CEO do clube blaugrana.