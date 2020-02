Cerezo critica VAR e atira culpas a Cavani: «Não estamos aqui para ser atacados»

Enrique Cerezo não poupou nas críticas à arbitragem momentos após a derrota (1-0) do Atlético Madrid na visita ao reduto do Real Madrid, em jogo da 22.ª jornada da La Liga, um encontro que ficou resolvido com um golo de Karim Benzema, aos 56 minutos.





No final do encontro, o presidente dos colchoneros criticou um penálti não assinalado pelo VAR sobre Álvaro Morata, afirmou que mantém a confiança em Diego Simeone e comentou ainda toda a situação em torno da transferência falhada de Edison Cavani."O Atlético fez uma primeira parte fantástica na qual podia ter marcado alguns golos. Na segunda parte a equipa esteve bem e só conseguiram marcar [o Real Madrid] numa única jogada de perigo", apontou o dirigente dos rojiblancos."Se o VAR está ali é para avisar [de que há falta]. Do meu ponto de vista é um penálti claro. É muito difícil apitar um penálti entre duas equipas como o Real Madrid e o Atlético. Era uma função do VAR, do VAR com um ‘V’, não com um ‘B’.""É um grande treinador. O treinador que mais títulos conquistou com o Atlético Madrid e continuará a fazê-lo. É o nosso treinador. Sobre essa debilidade que dizem que ele está a ultrapassar, só sei que o Simeone está igualmente forte como sempre esteve.""É a vergonha de alguns jogadores para com os seus representantes e familiares. Não estamos aqui para sermos atacados", concluiu.