Cerveja, sexo e muita festa: tradutor da seleção espanhola na Rússia abre o livro e Carvajal avança com processos

Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.

Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.

Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios… https://t.co/vkaMgZgClC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) September 13, 2023

Álex Peña, um jovem mexicano de serviu de tradutor da seleção espanhola no Mundial da Rússia, em 2018, relatou num canal de YouTube intitulado 'Che America Latina' alegados comportamentos questionáveis dos jogadores de 'La Roja' durante a permanência da equipa no país. Dani Carvajal, um dos visados na história, veio a público negar tudo e garantiu que já avançou com processos judiciais.O jovem, que se tinha mudado de Guadalajara para Moscovo em 2015, para estudar Relações Internacionais e aprender russo, estabeleceu contactos com a federação e acabou por ser o escolhido para as funções de tradutor durante a prova. Assinou um acordo de confidencialidade.Álex Peña contou o que encontrava quando entrava na sala de jogos dos jogadores. "Via o quarto cheio de garrafas de cerveja, cigarros e shishas. Chegaram a pedir-me às 7 da manhã que lhes arranjasse cervejas", recordou, garantindo que não havia um espírito de união na equipa. "A união era mentira, não vi sentimento de união nem patriotismo."Depois relatou o que diz ter sido um episódio ocorrido no hotel, envolvendo uma empregada pela qual Álex Peña se encontrava atraído. "Eu estava na cozinha a falar com elas quando chegaram o Nacho Monreal, o Dani Carvajal e o David de Gea pedindo-me que lhes perguntasse se elas queriam ir a uma festa com eles."Ao que parece as funcionárias acederam e Álex Peña também foi convidado, na qualidade de tradutor. "Fomos para a suite do hotel, pediram vodka e shishas, eu fiz de tradutor. De repente, o Carvajal pediu-me para dizer a uma delas que queria enfiar-lhe a p... até ao fundo da garganta." O mexicano conta que não fez a tradução e que em contrapartida disse à jovem que Carvajal dissera que ela tinha uns olhos muito bonitos...Segundo Álex Peña, De Gea acabou por passar a noite com a jovem por quem o tradutor se sentira atraído. Os outros dois supostamente não tiveram êxito com as propostas que fizeram às restantes. "Voltaram enojados e o Carvajal não entendia por que tinha sido recusado, sendo jogador do Real Madrid."Esta entrevista aconteceu em outubro de 2022 mas não teve grande repercussão na altura. Nos últimos dias as visitas ao canal onde o vídeo está disponível aumentaram e a plataforma ocultou-o no modo 'privado'. Lucía Kramer, a dona do canal e entrevistadora, foi inquirida pelo portal espanhol 'The Objective': "Vi que o tínhamos em privado e coloquei-o público mais de uma vez, mas o vídeo muda automaticamente."A Espanha, recorde-se, foi eliminada pela Rússia nos oitavos de final. Álex Peña recorda que o único jogador verdadeiramente profissional "era Andrés Iniesta". Sobre Gerard Piqué referiu que "não tem os pés assentes na terra e olha para as outras pessoas com desprezo"; contou também que tinha a missão de acordar os jogadores pela manhã e que Sergio Busquets o apelidou de "despertador de merda".Dani Carvajal, entretanto, deixou esta quarta-feira uma publicação nas redes sociais a negar o relato. "Todas as informações reveladas estes dias na imprensa referindo-se à minha pessoa são totalmente falsas. Desde a minha vinculação a partidos políticos a uma agressão sexual no Mundial da Rússia. Parece-me absolutamente lamentável e extremamente delicado que a imprensa tenha o direito de escrever impunemente, dando credibilidade às palavras de terceiros, manchando meu nome e minha honra. Dei início a ações legais", escreveu o defesa do Real Madrid.