Chegada de Boateng leva Barcelona a tirar Denis Suárez da convocatória

Última Hora: Una vez confirmado el transfer de Prince, la lista de convocados para el partido de hoy ante el Sevilla FC es de 18 jugadores. Denis Suárez es el jugador descartado #CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de janeiro de 2019

O Barcelona divulgou esta quarta-feira que Denis Suárez sai da lista de convocados para o jogo dos quartos-de-final da Taça do Rei frente ao Sevilha, agendado para as 20h30.O clube catalão utilizou as redes sociais para anunciar mudanças na convocatória, justificando com a chegada de Kevin-Prince Boateng ao plantel orientado por Valverde.Depois deste anuncio foram muitos os adeptos que demonstraram o seu desagrado pela situação, deixando comentários no tweet do Barcelona.Na terça-feira o Barcelona anunciou a convocatória com 19 futebolistas, entre os quais Boateng e Denis Suárez, e esta quarta-feira anunciou qual o jogador descartado.Refira-se ainda Messi não faz parte dos grupo às ordens de Valverde para o jogo dos quartos de final da Taça do Rei.: Ter Stegen, Cillessen: Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Vermaelen: Rakitic, Arthur, Prince-Boateng, Sergi Roberto, Aleñá, Vidal, Riqui Puig, Oriol Busquets: Coutinho, Luis Suárez, Malcom