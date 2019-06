Chelsea encosta Atlético Madrid à parede por Morata e exige 55 milhões

O Chelsea exige 55 milhões ao Atlético Madrid para que Morata continue na capital espanhola, segundo avança este sábado o diário 'As'.O avançado foi emprestado no último mercado de inverno e a cedência era válida por ano e meio, finda a qual os colchoneros poderiam comprar o jogador por 55 milhões de euros. No entanto, ficou salvaguardada a possibilidade de os blues fazerem regressar o jogador mais cedo, desde que fosse para integrar o plantel e não para ser vendido.Ora, tudo indicava que o empréstimo ia cumprir-se na totalidade e o espanhol entrava, naturalmente, nos planos de Diego Simeone para o onde-base da nova temporada, mas houve um fator que impulsionou uma reviravolta no cenádio: a sanção da FIFA ao Chelsea. Os blues foram proibidos de inscrever novos jogadores, num processo que ainda corre nos tribunais. A juntar a isto, as saídas de Hazard (vendido ao Real Madrid) e Higuaín (final do empréstimo da Juventus) complicaram ainda mais a situação.Assim, o Chelsea quer reaver Morata e a cláusula de compra que só deveria ser equacionada pelo Atlético daqui a um ano está em agora em cima da mesa. São 55 milhões de euros a pronto pagamento, isto depois de ficar a conhecer-se a proposta dos colchoneros por João Félix, no valor de 126 milhões.