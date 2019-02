Claque banida pelo Atlético Madrid denunciada por fazer saudação nazi

A claque Frente Atlético, que apoia o Atlético Madrid, vai ser denunciada pela Liga e Federação espanholas depois de os seus membros terem feito a saudação nazi na partida do passado sábado, no reduto do Rayo Vallecano.Segundo o diário 'Marca', as queixas vão seguir para a Comissão Antiviolência e para o Comité de Competição, para que haja sanções administrativas e desportivas.A claque Frente Atlético deixou de ser reconhecida pelo Atlético Madrid em 2014, tendo mesmo sido expulsa do estádio dos colchoneros e os seus símbolos banidos. No entanto, são presença habitual nos jogos do clube.