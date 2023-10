Clássico Barcelona-Real Madrid: o driblador Vinícius Júnior contra Cancelo, o rei dos desarmes

Este sábado há clássico entre Barcelona e Real Madrid. A La Liga destacou vários conteúdos sobre o jogo, entre eles os duelos que o jogo vai proporcionar. João Cancelo contra Vinícius Júnior."No sábado, finalmente poderemos ver se Cancelo pode lidar com a incrível velocidade e astúcia de Vini Jr. Embora o brasileiro não tenha jogado tanto nos primeiros meses da temporada devido a uma lesão, quando jogou, mostrou-se tão dinâmico como sempre, com uma média de 1,9 dribles bem-sucedidos por jogo, uma estatística que só é superada por 10 jogadores na La Liga. Por outro lado, Cancelo é o jogador com mais desarmes por partida em toda a competição, com 3,7 a cada 90 minutos. Em outras palavras, um dos melhores atacantes enfrenta um dos melhores defensores, e esse duelo, na ala esquerda do Real Madrid e na direita do Barça, pode ser crucial para decidir todo o jogo", escreve a entidade que organiza o campeonato espanhol.La Liga destaca ainda os duelos entre Gavi e Bellingham e, nos bancos, Xavi contra Carlo Ancelotti.