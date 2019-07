Clube da segunda liga espanhola pede Luca Zidane emprestado

É quase certo que Luca Zidane, filho do treinador do Real Madrid, sairá emprestado nesta nova época. O diário ‘Marca’ adianta que já existem dois clubes ‘de olho’ no francês, ambos a jogar na segunda Liga espanhola. Um das equipas é o Fuenlabrada, que terá pedido o jovem guarda-redes emprestado ao clube merengue.





Esta opção parece ser viável para Luca, uma vez que já deixou clara a sua intenção de abandonar a equipa merengue, para ter mais minutos de jogo. A proposta é aliciante também porque o guardião não teria de deixar a capital.