Clubes diferentes, camisolas iguais: a homenagem que juntou todos os guarda-redes da Liga espanhola

O desafio partiu do Athletic Bilbao como forma de celebrar o aniversário de José Ángel Iribar, mítico guarda-redes que somou mais 500 jogos pelos bascos - representou ainda a Espanha no Europeu de 1964 e Mundial de 1966.Iribar cumpriu 80 anos no dia 1 de março e a homenagem fez-se na jornada do passado fim-de-semana. Todos os guarda-redes da Liga espanhola vestiram camisolas de cor preta, tal como Iribar usava no seu tempo. Inspirados pela homenagem ou não, certo é que houve quatro jogos da jornada 24 sem qualquer golo. Incluindo o... Athletic Bilbao, que registou um nulo em casa do Rayo Vallecano.