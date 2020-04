Clubes espanhóis obrigados a jogar e haverá castigos para quem se recusar

Chega do país vizinho um aviso que poderá vir a ser aplicado também aos clubes portugueses. Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, garantiu que nenhum clube terá a possibilidade de se negar a ir a jogo, sob pena de ser punido. Isto, claro, a partir do momento em que houver luz verde das autoridades para que o futebol regresse. "Se recusarem jogar? Serão alvos de um processo disciplinar e também por parte da Federação. Quando nos derem a ordem de podermos jogar, quem não quiser, será como uma falta de comparência. Primeiro tira-se os três pontos e depois mais, seguindo as normas. Não se pode tomar essa decisão, nem de forma maioritária. É preciso ter muito cuidado", referiu.

De resto, Tebas alertou mesmo para o problema que vê nos clubes que podem não querer ir a jogo pelas mais variadas razões, nomeadamente as subidas e as descidas. "Todos podem ter opinião. O que me preocupa são os clubes de certo perfil que não querem jogar. Alguns jogadores dizem que se não jogarem, vão subir ou descer. E isso não vai ser assim. Têm de ser íntegros com todos. É preciso terminar, mesmo que seja à porta fechada. Toda a gente vai ter os seus problemas, mas o mais importante é mesmo acabar o campeonato", destacou o dirigente, que recusou perentoriamente a hipótese de não haver subidas ou descidas: "O modelo são 20 clubes com 10 meses de competição. Não pode haver alargamento, porque ia prejudicar todos. E irá haver descidas de certeza."