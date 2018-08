Coentrão quer sair do Real

No dia em que a imprensa espanhola questionou o paradeiro de Fábio Coentrão, dizendo mesmo que o lateral-esquerdo português estava "desaparecido", o defesa publicou uma fotografia nas redes sociais mostrando que continua a apurar a forma física, apesar de não estar a trabalhar às ordens de Lopetegui no Real Madrid.Com contrato válido até junho de 2019 com os merengues, Coentrão parece não fazer parte dos planos do novo técnico do Real e, sabe Record, tem a intenção de sair do clube, ainda que esteja, neste momento, à espera de resolver a situação com o clube espanhol. Aos 30 anos, Coentrão pretende encontrar uma solução para prosseguir a carreira mas aguarda uma comunicação por parte do Real Madrid para saber onde vai jogar em 2018/19.A menos de 10 dias do fecho do mercado de transferências, o defesa-esquerdo vai apurando a forma física em Madrid, de forma a estar bem para o caso de mudar de clube no fim do mês. Os próximos dias serão decisivos para a resolução do futuro de Coentrão.