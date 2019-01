Comparação com Dembélé tira Coutinho do sério: Barcelona com outro caso em mãos

Philippe Coutinho chegou a Barcelona como solução para ocupar o lugar deixado vago por Neymar, mas a aventura do internacional brasileiro de 26 anos não tem corrido como o desejado... para ambos os lados.Segundo avança a imprensa espanhola, os representantes de Coutinho terão já questionado a direção do clube devido à sua pouca utilização , o que somado às declarações do adjunto de Valverde, quinta-feira, antes do jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Rei, deixaram o internacional brasileiro à beira de um ataque de nervos."Coutinho não está ao nível do ano passado e Dembélé ultrapassou-o", afirmou Jon Aspiazu, treinador adjunto do Barcelona.Ontem, o Barcelona perdeu frente ao Levante, por 2-1 , sem Messi e Suárez no onze, para a Taça do Rei. Coutinho foi titular e assinou o golo catalão, na conversão de uma penalidade, mas não conseguiu evitar a derrota.O Barcelona parece ter outro caso em mãos: Coutinho custou 160 milhões de euros, mas está cada vez mais a perder espaço na equipa de Valverde e pode tentar forçar a saída já em janeiro.