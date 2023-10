Confusão no Real Madrid: saída de treinador adjunto envolta em polémica

Adria Díaz, treinador adjunto da equipa de sub-17 do Real Madrid, está de saída do clube madrileno após ter chegado ao clube em julho e o motivo pode estar... numa carta de agradecimento enviada ao Barcelona, clube onde passou enquanto treinador de camadas jovens entre 2015 a 2019.Segundo o jornal inglês 'The Athletic', o Real Madrid decidiu despedir o técnico depois de ter descoberto a mensagem dirigida ao maior rival. Na carta, Adria expressava o seu afeto e gratidão para com o clube catalão, que o tinha apoiado num momento particularmente difícil da sua vida, quando a sua mãe sofria de cancro.No entanto, a mesma publicação adianta que uma fonte das camadas jovens do Real Madrid negou que Diaz tenha sido demitido e que a saída do treinador foi na verdade motivada pela vontade do próprio devido a uma proposta mais vantajosa do Leganés, da segunda divisão espanhola.