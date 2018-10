Conte (ainda) não chegou ao Real Madrid mas já tem 'lista de compras'

Com a quase certa, como sucessor de Julen Lopetegui, já começaram os rumores sobre os jogadores que o italiano traria para reforçar os merengues. E em Itália fala-se em Paul Pogba.O site 'Calciomercato.it' escreve que a prioridade do treinador seria o médio do Manchester United, que reforçaria um setor que deixa muitas dúvidas nesta altura. Recorde-se que o nome de Pogba já foi falado no Santiago Bernabéu quando Zidane era o treinador.Já em Inglaterra, também é referida a hipótese Eden Hazard. Mesmo sabendo que o belga teve um relacionamento difícil com Conte no Chelsea, a chegada de Nabil Fékir (do Lyon) aos blues podia facilitar a saída do jogador para Madrid em janeiro.