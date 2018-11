Conte: «Real Madrid? Preferi e prefiro esperar até junho»

Depois de ter sido apontado como o principal favorito a suceder a Julen Lopetegui no Real Madrid, Antonio Conte voltou a falar. O treinador marcou presença na cerimónia da 'Panchina d'Oro', que premeia os treinadores da Serie A (ganhou Massimiliano Allegri). No final, em declarações aos jornalistas, Conte confirmou que recusou treinar os blancos."Não me senti usado de todo. Como treinador que sou, preferi e prefiro esperar até junho para encontrar um novo trabalho. Mas nunca se sabe: em dois, três meses volta a vontade de treinar e desminto o que acabei de dizer", referiu, antes de abordar as declarações de Sergio Ramos, que disse que o respeito se conquista, não se impõe."Os treinadores devem levar educação e respeito quando chegam a um novo balneário. É fundamental porque, quando falta isso, começam os problemas"."Onde é que me vejo? Neste momento em minha casa. Estou a estudar, vejo vários jogos e o trabalho dos meus colegas. Voltar a Itália? Nunca se sabe. Sou italiano, aqui estou bem, mas não excluo a hipótese de continuar no estrangeiro", terminou.