Conversas no WhatsApp revelam novos dados sobre alegada violação de William Carvalho

A mulher de 30 anos que garante que foi violada por William Carvalho entregou ao tribunal fotografias e relatórios médicos para comprovar as lesões sofridas durante a alegada agressão sexual, em Sevilha, em agosto do ano passado. Segundo o Correio da Manhã, o juiz teve acesso às conversas na rede social WhatsApp entre a jovem e o jogador. A mulher terá confrontado o jogador, que lhe explicou que saiu do hotel depois das relações sexuais porque precisava de ir treinar. Posteriormente, a jovem enviou-lhe diversas mensagens, repreendendo-o pela atitude de indiferença para com ela. Uma semana depois, no dia 16 de agosto, a jovem denunciou os alegados abusos às autoridades.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã