Corchia lembra época no Benfica: «Quando não se joga tudo é difícil»

Apresentado esta sexta-feira como reforço do Espanyol, clube onde chega por empréstimo de uma época vindo do Sevilha, o defesa direito Sébastien Corchia lembrou a sua passagem pelo Benfica na temporada passada, a qual considera ter sido complicada em face das lesões que sofreu. Ainda assim, garante que tudo está ultrapassado e que, tendo em vista a nova época, está em perfeitas condições para se impor nos catalães.





"Quando não se joga tudo é difícil, pois no ano passado lesionei-me no Benfica logo ao terceiro treino e foi complicado. Ainda joguei na Liga dos Campeões e Liga Europa, para lá da Liga portuguesa. Agora estou bem, fiz uma boa pré-temporada e estou pronto a começar", garantiu o defesa francês, que encara o Espanyol como o "clube perfeito" para si.Corchia, lembre-se, atuou em oito partidas do Benfica na temporada passada - três na Taça de Portugal, três na Liga Europa e duas na Liga NOS.