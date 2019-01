Córdoba repreende jogadores por causa de vitória por 31-0

O Córdoba, através da sua Fundação, repreendeu esta segunda-feira a sua equipa de Sub-11, por causa da vitória do fim de semana diante do Menciano Atlético CD, conseguida por números pouco vistos no futebol atual: 31-0! Para mais, além da repreensão, a Fundação do Córdoba "pede desculpas ao Menciano Atlético CD, entre jogadores, equipa técnica e familiares pelo sucedido".Segundo o comunicado, a Fundação irá "tomar medidas oportunas para que estes factos não voltem a suceder-se". "É tarefa dos treinadores, educadores e pais explicar aos jogadores como devem comportar-se tanto no campo como na vida, sabendo ganhar e perder com o máximo respeito", pode ainda ler-se na nota, na qual frisa que "é fundamental a educação nos valores e o respeito pelo rival acima de qualquer resultado".Por fim, de referir que este mesmo Menciano Atlético CD já havia perdido por 20-0 e 22-0 em encontros anteriores.