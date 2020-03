Coronavírus: Festival solidário em Espanha juntou cerca de 665 mil euros

A Liga espanhola de futebol anunciou este domingo ter conseguido mais de 665 mil euros euros para aquisição de material e equipamento médico para combate à pandemia da covid-19, no festival solidário via internet, realizado no sábado.

O valor final foi anunciado um dia depois do espetáculo global de música online, que durou quatro horas e juntou vários músicos e cantores, entre os quais o português Diogo Piçarra, e também vários desportistas, como os futebolistas Gerard Pique e Sérgio Ramos, e o tenista Rafael Nadal.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000. Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes e 5.962 casos de infeções confirmadas.

A Espanha é um dos países europeus como mais casos, cerca de 78.800 e mais mortes, 6.528, de acordo com o último balanço.