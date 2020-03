Coronavírus: Garay recupera da operação ao joelho direito... sozinho

No caso de Garay é caso para dizer que um azar nunca vem só. Lesionado com gravidade no jogo com o Celta de Vigo em fevereiro, o antigo jogador do Benfica foi operado aos ligamentos do joelho direito e só recentemente começou a fazer fisioterapia.





Entretanto, para piorar a situação, o argentino foi um dos jogadores do plantel do Valencia que acusou positivo no teste à Covid-19 e, por este motivo, foi isolado em casa. Desta forma, impossibilitado de contactar os fisioterapeutas do clube, o jogador está a recuperar sozinho...em casa.