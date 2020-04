Coronavírus: Investigador catalão considera que Camp Nou não deve abrir antes do outono

O médico e investigador catalão Oriol Mitjà, especialista em medicina interna e doenças infecciosas, referiu este sábado a uma rádio catalã que Camp Nou, o estádio do Barcelona, não deveria abrir ao público antes do outono, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.





O clínico insistiu que devem manter-se "as medidas de distanciamento social" e paulatinamente ir permitindo que as pessoas saiam de casa, mas tudo tem de ser feito muito lentamente, de modo a evitar uma nova onda de contágios.Oriol Mitjà também não considera aconselhável fixar datas para o regresso das competições e sublinha a importância das medidas restritivas, no sentido de se evitar uma nova pandemia. "O confinamento é a única coisa que podemos fazer para controlar o vírus, enquanto não houver medidas farmacológicas", avisa.