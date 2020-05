Coronavírus: Jogadores do Rayo Vallecano recusam treinar-se em protesto contra lay-off

Os jogadores do Rayo Vallecano, da segunda divisão do futebol espanhol, recusaram esta segunda-feira treinar-se como forma de protesto pela decisão do clube de aplicar um Expediente de Regulamentação Temporária de Emprego (ERTE), tendo recebido o apoio do sindicato.

Em comunicado, a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) disse hoje apoiar a decisão do plantel do Rayo, uma vez que "há dias que os jogadores cumprem uma jornada laboral normal", pelo que o ERTE, um sistema de lay-off, não se aplica.

A AFE promete apoiar "quaisquer decisões semelhantes" de plantéis que queiram protestar a "vulnerabilização de postos de trabalho".

O plantel do Rayo, no qual se inclui o português Bebé, não se apresentou no centro de estágios dos madrilenos, 11.º classificados da segunda liga antes da suspensão devido à pandemia de covid-19, e os atletas exercitaram-se em suas casas, no que seria o primeiro treino em grupos de 10 jogadores já no relvado, após uma semana de exercícios individuais.

