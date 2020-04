Gonçalo Guedes com corte salarial que pode chegar aos 18 por cento

A direção do Valencia anunciou que chegou a acordo com o plantel para cortar nos salários de jogadores e equipa técnica, os quais irão sofrer uma quebrar salarial que pode chegar aos 18 por cento. O fim das negociações, que levaram semanas, foi conhecido esta segunda-feira, sendo que o corte de 18 por cento nos salários de Gonçalo Guedes, Thierry Correia e restantes companheiros só irá acontecer se as competições foram dadas como terminadas.





Neste momento ainda não há garantias quanto a isso, mas se se jogar o que resta do campeonato espanhol e Liga dos Campeões, as quebras serão mais ligeiras, situando-se nos 10 por cento.Em comunicado,o emblema espanhol reconheceu estar satisfeito "por ter conseguido adaptar-se à situação atual", sublinhando, ainda, que que esta medida vai permitir colocar os restantes funcionários do clube em lay-off, através de um pedido de Expediente de Regulamentação Temporária de Emprego (ERTE). A verificar-se será uma mudança de decisão da direção, pois Anil Murthy, presidente do Valencia, tinha anunciado, a 18 de março, que não pretendia avançar para um ERTE com o grosso dos trabalhadores do clube.