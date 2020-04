Coronavírus: LaLiga pode 'esticar' época mas admite Champions para os atuais primeiros

A Federação Espanhola continua a trabalhar para que a temporada e as competições possam terminar, tal como a UEFA sugeriu, mas também têm sido ponderados cenários diferentes, caso seja impossível voltar a jogar-se em 2019/20.





Desta forma, os dirigentes dão prioridade à classificação atual na questão do apuramento para as competições europeias. Assim, Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad seriam as equipas classificadas para a Liga dos Campeões, com o Atlético de Madrid e o Getafe na Liga Europa.Se a final da Taça do Rei for disputada e o campeão estiver entre os seis classificados para a Europa, o vice-campeão iria para a Liga Europa. Se a final não for disputada, o Athletic passaria para a segunda competição continental e não para o sétimo lugar, que atualmente pertence ao Valencia.A Federação Espanhola enviará a proposta à UEFA assim que for solicitada e as equipas estarão habilitadas a participar nas respetivas competições desde que cumpram todos os requisitos exigidos a nível financeiro.

O 'Barça' lidera atualmente 'La Liga', com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, seguidos por Sevilha, com 47, e Real Sociedad, com 46, os mesmos de Getafe, que é quinto.

A UEFA deverá analisar na próxima semana, juntamente com as suas 55 Federações membro, os desenvolvimentos nos campeonatos nacionais e nas competições europeias, e dar novas indicações na quinta-feira, dois dias após a reunião.

O organismo não deu datas limite para a conclusão das competições e, desde que adiou o Europeu que estava previsto para este ano para 2021, tem trabalhado com a Associação Europeia de Clubes (ECA) e das Ligas Europeias (EPFL) para encontrar soluções.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

Em Espanha, morreram 19.130 pessoas das 182.816 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.