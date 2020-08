Médico do Athletic Bilbao afasta negligência dos jogadores nos contágios por Covid-19

O chefe do departamento médico do Ath Bilbao, Josean Lekue, classificou esta segunda-feira como uma "má notícia" os seis casos positivos de covid-19 detetados no plantel, mas considerou não ter havido negligência por parte dos futebolistas.

"Claro que fazemos uma avaliação negativa da situação, porque ela tem repercussões negativas na saúde dos jogadores e da comunidade. Qualquer caso positivo no contexto em que vivemos é uma má notícia", disse o chefe do departamento médico, referindo-se aos seis casos anunciados na semana passada.

No entanto, Josean Lekue recusou-se a considerar que houve negligência dos jogadores no contágio, preferindo colocar o foco no cumprimento de todas as medidas de segurança impostas como o uso de máscara, distanciamento social e redução de contactos.

O médico garantiu que o estado de saúde dos seis futebolistas "é bom, praticamente assintomático ou com sintomas muito leves".

Lekue disse ainda que Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai López, Unai Núñez, Iñigo Lekue e Gaizka Larrazabal estão nas suas casas, e devem realizar novos testes no final da semana.

Os seis casos positivos do novo coronavírus no plantel da equipa basca foram anunciados na quarta-feira, e juntam-se a outros revelados recentemente por clubes das principais divisões de Espanha, entre os quais o Atlético Madrid, que esteve em Lisboa, a disputar a 'final a oito' da Liga dos Campeões.