Correria de William dá empate ao Betis na Taça do Rei

William Carvalho esteve em destaque no empate do Betis na casa do Espanyol (1-1) , na 1ª mão dos quartos-de-final da Taça do Rei. Com os andaluzes a perderem devido a um golo de Borja Iglesias (27'), o português, ainda atrás do meio-campo, fez um grande sprint com bola, que iniciou a jogada do golo do empate. Depois da correria, o ex-médio do Sporting serviu Sergio León, que, por sua vez, entregou a Antonio Sanabria, autor do tento.O golo deixa, assim, a formação de Quique Setién em boa posição de resolver a eliminatória em casa. A 2ª mão joga-se na próxima quarta-feira.