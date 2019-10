Courtois com noite para esquecer: sofre dois golos e é substituído no intervalo

Esta será, certamente, uma noite para esquecer para Thibaut Courtois. O guarda-redes belga, de 27 anos, foi retirado no intervalo da partida entre o Real Madrid e o Club Brugge, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, altura em que os merengues perdiam (0-2), para dar lugar a Areola.Com uma noite para esquecer, o Real Madrid perdia aos 39 minutos da partida, com dois golos de Emmanuel Dennis. O avançado nigerinao precisou de apenas três remates para faturar por duas vezes, sendo que o segundo golo do emblema belga, tendo sido a última gota de água para os adeptos madridistas que começaram a mostrar alguma insatisfação para com o internacional belga, que posteriormente não voltou para o relvado.Relembre-se que Thibaut Courtois tem sido a aposta de Zinedine Zidane para a baliza do Real Madrid, depois da saída de Keylor Navas para o Paris Saint-Germain.