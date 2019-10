Courtois em dúvida para o jogo com o Granada

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, é a grande dúvida para o encontro do próximo sábado entre os merengues e o Granada, em jogo da 8.ª jornada da liga espanhola.





O internacional belga, queda partida frente ao Club Brugge, na Liga dos Campeões, devido a, não treinou com o restante grupo de trabalho na sessão de treinos desta quinta-feira e deverá ficar mesmo de fora do próximo jogo do Real Madrid. Devido à ausência de Thibaut Courtois, Zinedine Zidane teve de chamar Altube, guarda-redes do Castilla, a treinar com a equipa principal dos merengues.Areola, que realizou os segundos 45 minutos frente à formação belga, deverá ser a escolha do técnico francês para a receção ao Granada na próxima jornada, às 16h00. Refira-se que o guardião francês foi um dos responsáveis pela boa segunda parte dos madridistas frente ao Club Brugge, com um par de boas defesas, que permitiu a equipa de Zidane chegar ao