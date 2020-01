Courtois: «Ronaldo marcava 50 golos por ano; é óbvio que sentimos falta»

Depois de um clássico com o Barcelona que acabou inesperadamente a zeros, o Real Madrid voltou este domingo a não conseguir sair do nulo, agora diante do Athletic Bilbao. Um resultado inesperado, que voltou a colocar a nu a falta de golo que se vive no Santiago Bernabéu, especialmente após a saída de Ronaldo. A situação parece clara e Thibaut Courtois assumiu-o sem rodeios: em Madrid fazem falta (e muito) os golos do atual avançado da Juventus.





"O Cristiano é um tipo que marca 40 a 50 golos por ano e é óbvio que sentes falta disso. Mas não está cá há ano e meio, por isso não há que pensar nisso", atirou o belga, que mesmo assim não vê necessidade em adquirir um avançado: "Vejo o Benzema e o Jovic bem. Nos treinos fazem golaços, mas às vezes nos jogos as coisas não saem".