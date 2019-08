Coutinho no Bayern Munique: Barcelona revelou detalhes 'secretos' à revelia dos alemães

Bayern Munique e Barcelona chegaram a acordo e confirmaram esta segunda-feira a transferência , a título de empréstimo, de Philippe Coutinho para o emblema alemão, mas nem tudo parece ter ficado bem combinado entre os dois clubes. Pelo menos é isso que é possível perceber-se dos comunicados revelados pelos dois clubes, já que os catalães divulgaram detalhes... que não era suposto terem revelado.É que na sua nota, os alemães falam apenas de um acordo para um empréstimo de uma temporada com opção de compra, com a ressalva de que "todas as partes concordaram em não revelar quaisquer detalhes financeiros do negócio".Ora, o que fez o Barcelona? Revelou tudo... O valor pago pelo Bayern Munique (8,5 milhões de euros) pelo empréstimo de uma temporada, o facto de estes assumirem o pagamento integral do salário do brasileiro e até a cláusula de compra, fixada nos 120 milhões de euros.Terá sido um mal entendido... ou algo mais?