Covid-19: Jogador do Fuenlabrada internado há quatro dias teve alta

O futebolista do Fuenlabrada que estava hospitalizado desde sexta-feira devido a sintomas de covid-19 teve esta terça-feira alta e já se juntou à restante equipa, anunciou o clube espanhol.

Em comunicado, o Fuenlabrada, que milita na segunda divisão, refere que o jogador deixou o hospital Quiron e juntou-se aos companheiros que se encontram em quarentena num hotel da Corunha e agradece ao hospital e à comunicação social por não terem revelado a identidade do futebolista.

A equipa do Fuenlabrada encontra-se em quarentena na Corunha, para onde viajou para defrontar no dia 20 de julho o Deportivo, para a 42.ª e última jornada da Segunda Liga, jogo que foi cancelado, após ter sido detetado um surto de covid-19.

Na sexta-feira, 24 de julho, um dos jogadores que testou positivo para covid-19 foi hospitalizado "por precaução", num hospital da Corunha, por se ter sentido mal.

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha.

