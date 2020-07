Covid-19: Presidente do Fuenlabrada diz que clube cumpriu normas sanitárias

O presidente do Fuenlabrada, clube da segunda divisão espanhola com seis casos de covid-19, disse que o clube cumpriu as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha, jogo que acabou por não se realizar.

Jonathan Praena criticou a autarca da Corunha, Inés Rey, por "procurar protagonismo", após esta anunciar que planeia processar o clube por ter trazido um novo foco de covid-19 para a região.

Segundo o dirigente, a equipa continua confinada num hotel na cidade onde iam jogar, com os seis casos confirmados com sintomas de febre e dores de cabeça.

Praena garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que forma detetados casos, tendo-se insurgido contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

Já esta quarta-feira, a direção regional de saúde da Galiza confirmou novos testes aos seis casos do clube madrileno e a três contactos, que deram negativo, num caso que colocou em suspenso a 2.ª Liga espanhola.

A Liga espanhola de futebol (LaLiga) comunicou que a primeira eliminatória do 'play-off' de subida à primeira divisão foi adiada, anunciou hoje o Girona, clube que foi quinto classificado do segundo escalão.

Os catalães recebiam o Almeria, quarto classificado da fase regular da prova, na quinta-feira, e, no domingo, deslocavam-se a casa dos andaluzes, na segunda mão, mas a eliminatória foi adiada até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

O jogo da última jornada entre 'Depor' e Fuenlabrada foi adiado, devido aos vários casos de covid-19 entre seu corpo técnico e jogadores dos madrilenos.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada ainda tem hipóteses de chegar ao sexto lugar e assim disputar o 'playoff' de subida.