Criança autista leva cachecol do Real Madrid ao 'El Clásico': «Chamaram-lhe porco e atiraram um petardo»

O que era suposto ser um dia de festa, acabou por ser um autêntico inferno para a família de Jaime Fernández, um pai de 35 anos que viu o filho autista, de apenas sete, a ser insultado e quase atingido por um petardo por utilizar um cachecol do Real Madrid antes do 'El Clásico' (1-2) , no sábado passado."Começaram a insultar o meu filho de sete anos porque levava um cachecol do Real Madrid. Chamaram-lhe cão, porco e filho da p..., além de lhe terem lançado um petardo", contou ao 'El Mundo' Jaime Fernández, que também já denunciou o caso à LaLiga."Parámos no stand da DAZN e ofereceram algumas coisas ao menino. Como ele gosta mais de branco, escolheu o cachecol do Real Madrid. [Quando estávamos perto do estádio] Chegou perto de nós um grupo de 20 ou 25 pessoas, com uns 30 anos, e começaram a rodear-nos e a insultar o miúdo, que era o único que tinha algo do Real. Disseram-lhe para tirar o cachecol para o queimarem. Tudo isto com uma postura bastante ameaçadora", acrescentou.A tentativa da mulher de Jaime Fernández de explicar que o pequeno Arkaitz sofria de autismo acabou... por piorar as coisas. "Ela pediu-lhes para estarem tranquilos, mas continuavam a avançar. Um deles chegou ao pé de nós, 'sacou' de um petardo e lançou-o aos pés do menino. Tentámos tirá-lo dali, mas explodiu a pouco mais de um metro. Imaginem o susto. Entrou em pânico e ficou muito mal. O barulho tem um grande impacto em meninos autistas, ele agachou-se no chão. Pegámos nele e no nosso outro filho, que tem três anos, e saímos dali a correr. No dia a seguir não entendia nada", terminou o pai, que lamentou também o facto de não ter encontrado qualquer agente da autoridade naquela zona, uma vez que o jogo estava prestes a começar.A família, refira-se, acabou por não assistir ao encontro.